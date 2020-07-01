Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала свої вміння, поки відпочивала в Бердянську

Цього разу на ролику красуня була в смугастих штанях і чорному топі з вирізом спереду. Нікітіна спокусливо пройшлася перед камерою, пограла з ногами на барному стільці, а після цього потрясла п'ятою точкою, доки її знімали. Ролик вийшов запальним і гарячим, видно, що Катерина пустувала і відривалася по повній. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я просто залишу це тут", - написала співачка.

Фанати подивилися ролик майже 4 тисячі разів і написали кілька коментарів:

"Класні брючки!", "Ну ти класна", "Вогонь".

Повідомлялося, що сама спортивна артистка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, що вміє робити в ліжку.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала ролик, на якому вона намагається повторють дуже небезпечний трюк.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала, як проводить літо у Бердянську.

На фото Нікітіна позує в чорному мініатюрному купальнику чорного кольору. Красуня волосся вирішила залишити розпущеним, а стояла на березі Азовського моря. Катерина підняла одну ногу плескаючись водою і посміхаючись, поки її знімали.

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