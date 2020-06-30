Дочка Анастасії Заворотнюк Анна звернулася за допомогою після зізнання про біду, яка з нею сталася

Дівчина написала про все на своїй сторінці в соцмережі, передає Рoliteka.net.

Після того, як Ганна Заворотнюк втратила волосся після невдалого походу в модний салон, вона попросила поради щодо перевірених засобів для росту волосся.

Фолловери знаменитості активно відгукнулися на її прохання. При цьому багато хто радить не хвилюватися, а також відзначають, що дівчина виглядає красиво і з нинішньою зачіскою.

«Ви найкраща на світі!!! ❤️Не переживайте з приводу волосся🙏», «Стався простіше до всього і просто походи спокійно з такою довжиною волосся. Тобі дуже і дуже добре!», «хочу побажати тобі здоров'я, сил і терпіння, а також більше приводів для радості і якнайшвидшого одужання Анастасії Юріївні», «Анна, не переживайте з приводу волосся, мені здається, що з коротким волоссям вам більше йде», «Тільки час тут допоможе», - пишуть в коментарях.

Раніше Ганна Заворотнюк розповіла, що мало не позбулася волосся після відвідування салону краси.

Вона вирішила зробити фарбування локонів в стилі «air touch» в модному салоні в підмосковній Жуківці.

Майстер завдав фарбу на волосся і замотав фольгою. А через деякий час Анна відчула, що волосся сильно нагрілися. Після змивання фарби більше половини пасм виглядала як мочалка і рвалася від дотику.

Менеджер люксового салону після претензій дівчата відмовився визнавати подію помилкою майстра і звинуватив у всьому Анну. Правда, грошей з неї не взяли і подарували засоби для догляду за волоссям.

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