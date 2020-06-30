Дочь Анастасии Заворотнюк Анна обратилась за помощью после признания о беде, которая с ней произошла

Девушка написала обо всем на своей странице в соцсети, передает Рoliteka.net.

После того, как Анна Заворотнюк потеряла волосы после неудачного похода в модный салон, она попросила совета относительно проверенных средств для роста волос.

Фолловеры знаменитости активно откликнулись на ее просьбу. При этом многие советуют не переживать, а также отмечают, что девушка выгляди красиво и с нынешней прической.

«Вы самая лучшая на свете!!! ❤️Не переживайте по поводу волос🙏», «Относись проще ко всему и просто походи спокойно с такой длиной волос. Тебе очень и очень хорошо!», «хочу пожелать тебе здоровья, сил и терпения а также больше поводов для радости и скорейшего выздоровления Анастасии Юрьевне», «Анна, не переживайте по поводу волос, мне кажется, что с короткими волосами вам больше идёт», «Только время тут поможет», - пишут в комментариях.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что чуть не лишилась волос после посещения салона красоты.

Она решила сделать окрашивание локонов в стиле «air touch» в модном салоне в подмосковной Жуковке.

Мастер нанес краску на волосы и замотал фольгой. А через некоторое время Анна почувствовала, что волосы сильно нагрелись. После смыва краски больше половины прядей выглядела как мочалка и рвалась от прикосновения.

Менеджер люксового салона после претензий девушки отказался признавать произошедшее ошибкой мастера и обвинил во всем Анну. Правда, денег с нее не взяли и подарили средства для ухода за волосами.

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