Фото сина Алли Пугачової і Максима Галкіна приголомшили мережу

Кадри були опубліковані в соцмережі на фан-сторінці Примадонни, передає Politeka.net. Щоб переглянути фото – проскролльте вниз.

«Хлопчики - копії батьків», - підписані знімки.

Схожість дійсно вражає. Користувачі мережі масово висловлюють своє захоплення в коментарях.

«Ксерокс!😍😍», «Дуже схожі!», «Ксерокопія Макса❤️❤️❤️», «У красивих батьків красиві діти», «Одна особа з татом», «Точнісінько», «Як же схожі...👍💕», "Росте повною копією батька", «Блииин, яблучко від яблуні... Копія😍», «Ваууууу, особи одні і ті ж !!!!👍👍👍», «Принадність яка, як 2 краплі води!!», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, до Дня батька Максим Галкін опублікував раритетні фото свого тата.

Шоумен також зізнався, що його батько Олександр відповідав за всі танкобудування і автомобілебудування в армії, дослужившись до звання генерал-полковника.

Батько шоумена був професійним військовим і за тривалу кар'єру встиг написати кілька праць з військової техніки, в тому числі присвячені танка Т-80У, за що отримав державну премію.

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Галкін показав, чим підкорив Пугачову: "Шикардос, Макс".

Також Politeka писала, що зовнішність Алли Пугачової кардинально змінилося за одну важку ніч: "Таке не забувається".