Фото сина Алли Пугачової і Максима Галкіна приголомшили мережу
Кадри були опубліковані в соцмережі на фан-сторінці Примадонни, передає Politeka.net. Щоб переглянути фото – проскролльте вниз.
«Хлопчики - копії батьків», - підписані знімки.
Схожість дійсно вражає. Користувачі мережі масово висловлюють своє захоплення в коментарях.
ПриватБанк викрили у новому обмані з картами і рахунками, важлива заява: "По-тихому нараховують..."
Українці масово втрачають гроші на рівному місці: в Приватбанку пояснили, що відбувається
Семенович вивалила неосяжний бюст в лазні, переплюнувши Волочкову: кадри дорослих розваг
Похорон Олександра Буйнова, музиканта покладуть поряд з Заворотнюк: гучні подробиці
«Ксерокс!😍😍», «Дуже схожі!», «Ксерокопія Макса❤️❤️❤️», «У красивих батьків красиві діти», «Одна особа з татом», «Точнісінько», «Як же схожі...👍💕», "Росте повною копією батька", «Блииин, яблучко від яблуні... Копія😍», «Ваууууу, особи одні і ті ж !!!!👍👍👍», «Принадність яка, як 2 краплі води!!», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, до Дня батька Максим Галкін опублікував раритетні фото свого тата.
Шоумен також зізнався, що його батько Олександр відповідав за всі танкобудування і автомобілебудування в армії, дослужившись до звання генерал-полковника.
Батько шоумена був професійним військовим і за тривалу кар'єру встиг написати кілька праць з військової техніки, в тому числі присвячені танка Т-80У, за що отримав державну премію.
Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".
Як повідомляла Politeka, роздягнений Галкін показав, чим підкорив Пугачову: "Шикардос, Макс".
Також Politeka писала, що зовнішність Алли Пугачової кардинально змінилося за одну важку ніч: "Таке не забувається".