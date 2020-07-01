Відома модель Кассандра Сьєнега, зірка Playboy, показала себе і розповіла про свою позицію
На фото Кассандра позує в топі і шортах, на яких намальовані хмари і веселка. Дівчина доповнила образ червоними очками у вигляді сердечок, а волосся залишила розпущеним. Красуня показувала себе досить близько і можна оцінити не тільки пишні форми, які ледве вмістилися в топ, але й підтягнутий живіт. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"У мене немає нічого, крім любові. В цьому році не буде гордості за WeHo, але, можливо, наступного року святкування буде набагато красивіше", - написала Кассандра.
Зарплати впадуть, а долар злетить: українцям розповіли, до якого життя готуватися восени
Пишногруда дочка Віри Брежнєвої ледве вмістила свою красу в купальник: ідеальний ракурс
Юна невістка Пугачової з немовлям на руках приголомшила звісткою: "Сьогодні я стала..."
"Штраф до 18 тисяч гривень": українців чекає покарання за домашніх тварин, у Раді вже попередили
Фанати поставили більше 3 тисяч лайок і написали кілька коментарів:
"Хороший спортивний вид", "Гей, ти, така красива", "Ой, люблю", "Ти завжди богиня любові і чуттєвості, дитинко", "Люблю, це так сильно. Добре виглядаєш", "Дивовижне і ідеальне тіло".
Раніше ми повідомляли, що відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) заворожила красою в прозорому вбранні.
Кассандра сиділа, виставивши найсоковитіші місця. Під тонкою тканиною топа можна помітити найінтимніше.
Модель також постала в тоненьких мереживних трусиках.
Нагадаємо, зірка "Playboy" Кассандра Сьенега стиснула неосяжні принади тісним купальником
А ще Politeka писала, зірка "Playboy" Кассандра Сьенега в прозорому мереживі показала еталон насолоди
Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьенега з Playboy позбулася білизни, показавши найпотаємніше