Відома модель Кассандра Сьєнега, зірка Playboy, показала себе і розповіла про свою позицію

На фото Кассандра позує в топі і шортах, на яких намальовані хмари і веселка. Дівчина доповнила образ червоними очками у вигляді сердечок, а волосся залишила розпущеним. Красуня показувала себе досить близько і можна оцінити не тільки пишні форми, які ледве вмістилися в топ, але й підтягнутий живіт. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У мене немає нічого, крім любові. В цьому році не буде гордості за WeHo, але, можливо, наступного року святкування буде набагато красивіше", - написала Кассандра.

Фанати поставили більше 3 тисяч лайок і написали кілька коментарів:

"Хороший спортивний вид", "Гей, ти, така красива", "Ой, люблю", "Ти завжди богиня любові і чуттєвості, дитинко", "Люблю, це так сильно. Добре виглядаєш", "Дивовижне і ідеальне тіло".

Раніше ми повідомляли, що відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) заворожила красою в прозорому вбранні.

Кассандра сиділа, виставивши найсоковитіші місця. Під тонкою тканиною топа можна помітити найінтимніше.

Модель також постала в тоненьких мереживних трусиках.

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