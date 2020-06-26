Известная модель Кассандра Сьенега порадовалась хорошей погоде и показала себя в смелом образе

На фото Кассандра позирует в полосатом топе, на котором нарисована кошечка. Красотка была без белья, а тонкая ткань еле вместила пышную грудь девушки. Образ звезда дополнила джинсами, которые подчеркнули пятую точку модели. Кассандра запрокинула голову и взялась за волосы, закрыв глаза от удовольствия, благодаря чему фото вышло довольно жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не пристально смотри на мою розовую киску", - написала Кассандра.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Черт возьми, это вдруг стало горячим", "Самая красивая", "Ты избегаешь моих комментариев", "Ваш синий холм абсолютно великолепный", "Ты выглядишь потрясающе, великолепна".

Ранее мы сообщали, что известная мексиканская модель Кассандра Сьенега предстала в крохотном бикини, которое едва прикрывает ее прелести.

На одних из недавних фото красотка позировала в бикини с космическим принтом.

Крохотные треугольники ткани обтянули сочную грудь знаменитости, едва прикрывая ее. Маленький купальник лишь сумел скрыть самое интимное.

Сообщалось, что известная мексиканская модель Кассандра Сьенега нарядилась в спортивный костюм.

"Только что вернулась после семейной поездки в горы. Я отключалась, изучала и пела песни, которые не слышала много лет. Было приятно снова воссоединиться с простыми вещами. ", - подписала снимки красотка.

Напомним, томная Кассандра Сьенега из "Playboy" в мокрой майке устроила шоу

А еще Politeka писала, что страстная Кассандра Сьенега из «Playboy» игриво оттянула маечку и показала прелести без белья

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" сжала свои пышные объемы тесным купальником



