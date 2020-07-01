39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон не може ніяк подорослішати 

Зірка часто публікує у своєму Instagram відфотошоплені фото, на яких постає в різних образах міфічних істот і в "космічних" місцях, передає Politeka.net.   

Цього разу зірка вирішила уявити себе в ролі диснеївської принцеси, правда, образ вийшов досить відвертим. 

Періс вбралася в сукню з леопардовим принтом і довгим розрізом, завдяки якому оголилася струнка і довга ніжка. На голові моделі блищала тіара. Знаменитість тримала в руках свою маленьку собачку, з якої, здається, ніколи не розлучається. 

На одному кадрі світська левиця позує з відомим героєм мультика Бембі, а в іншому кадрі вже постає в компанії диснеївських героїнь, стоячи посередині. 

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"Я люблю принцес Діснея, тому що вони відомі своєю добротою, хоробрістю і красою. ✨✨👑✨✨", - підписала друге фото телеведуча. 

Також трохи раніше Хілтон вирішила уявити себе в ролі Попелюшки, яка втратила кришталеву туфельку. Біла сукня підкреслила всі достоїнства фігури знаменитості. Модель спустила наряд з плеча і дивилася в камеру. 

"Ніколи не оглядайся назад. Якби Попелюшка повернулася за своєю туфлею, вона б ніколи не стала Принцесою. ✨👠💃🏼✨", - підписала це фото блондинка. 

Загалом, пости зібрали більше 1,5 мільйона лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі не тільки писали компліменти кумиру, але і говорили, що також люблять Дісней, як і Періс. 

"Королева", "Ти найкрасивіша з усіх них",  - написав один з користувачів. 

Нагадаємо, що Періс Хілтон розкрила шубу і показала, що ховає під хутром: "Королева зірок!".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон в розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто: "Мокрий ангел".

Також Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з кольорів: «Солодкий ангел».