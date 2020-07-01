39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон не може ніяк подорослішати

Зірка часто публікує у своєму Instagram відфотошоплені фото, на яких постає в різних образах міфічних істот і в "космічних" місцях, передає Politeka.net.

Цього разу зірка вирішила уявити себе в ролі диснеївської принцеси, правда, образ вийшов досить відвертим.

Періс вбралася в сукню з леопардовим принтом і довгим розрізом, завдяки якому оголилася струнка і довга ніжка. На голові моделі блищала тіара. Знаменитість тримала в руках свою маленьку собачку, з якої, здається, ніколи не розлучається.

На одному кадрі світська левиця позує з відомим героєм мультика Бембі, а в іншому кадрі вже постає в компанії диснеївських героїнь, стоячи посередині.

"Я люблю принцес Діснея, тому що вони відомі своєю добротою, хоробрістю і красою. ✨✨👑✨✨", - підписала друге фото телеведуча.

Також трохи раніше Хілтон вирішила уявити себе в ролі Попелюшки, яка втратила кришталеву туфельку. Біла сукня підкреслила всі достоїнства фігури знаменитості. Модель спустила наряд з плеча і дивилася в камеру.

"Ніколи не оглядайся назад. Якби Попелюшка повернулася за своєю туфлею, вона б ніколи не стала Принцесою. ✨👠💃🏼✨", - підписала це фото блондинка.

Загалом, пости зібрали більше 1,5 мільйона лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки писали компліменти кумиру, але і говорили, що також люблять Дісней, як і Періс.

"Королева", "Ти найкрасивіша з усіх них", - написав один з користувачів.

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