39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон не може ніяк подорослішати
Зірка часто публікує у своєму Instagram відфотошоплені фото, на яких постає в різних образах міфічних істот і в "космічних" місцях, передає Politeka.net.
Цього разу зірка вирішила уявити себе в ролі диснеївської принцеси, правда, образ вийшов досить відвертим.
Періс вбралася в сукню з леопардовим принтом і довгим розрізом, завдяки якому оголилася струнка і довга ніжка. На голові моделі блищала тіара. Знаменитість тримала в руках свою маленьку собачку, з якої, здається, ніколи не розлучається.
На одному кадрі світська левиця позує з відомим героєм мультика Бембі, а в іншому кадрі вже постає в компанії диснеївських героїнь, стоячи посередині.
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"Я люблю принцес Діснея, тому що вони відомі своєю добротою, хоробрістю і красою. ✨✨👑✨✨", - підписала друге фото телеведуча.
Також трохи раніше Хілтон вирішила уявити себе в ролі Попелюшки, яка втратила кришталеву туфельку. Біла сукня підкреслила всі достоїнства фігури знаменитості. Модель спустила наряд з плеча і дивилася в камеру.
"Ніколи не оглядайся назад. Якби Попелюшка повернулася за своєю туфлею, вона б ніколи не стала Принцесою. ✨👠💃🏼✨", - підписала це фото блондинка.
Загалом, пости зібрали більше 1,5 мільйона лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі не тільки писали компліменти кумиру, але і говорили, що також люблять Дісней, як і Періс.
"Королева", "Ти найкрасивіша з усіх них", - написав один з користувачів.
Нагадаємо, що Періс Хілтон розкрила шубу і показала, що ховає під хутром: "Королева зірок!".
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Також Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з кольорів: «Солодкий ангел».