39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон не может никак повзрослеть

Звезда часто публикует в своем Инстаграм отфотошопленные фото, на которых предстает в разных образах мифических существ и в "космических" местах, передает Politeka.net.

В этот раз звезда решила представить себя в роли диснеевской принцессы, правда, образ получился довольно откровенным.

Пэрис нарядилась в платье с леопардовым принтом и длинным разрезом, благодаря которому оголилась стройная и длинная ножка. На голове модели блестела тиара. Знаменитость держала в руках свою маленькую собачку, с которой кажется никогда не расстается.

На одном кадре светская львица позирует с известным героем мультика Бэмби, а в другом кадре уже предстает в компании диснеевских героинь, стоя посередине.

"Я люблю принцесс Диснея, потому что они известны своей добротой, храбростью и красотой. ✨✨👑✨✨", - подписала второе фото телеведущая.

Также немного ранее Хилтон решила представить себя в роли Золушки, которая потеряла хрустальную туфельку. Белое платье подчеркнуло все достоинства фигуры знаменитости. Модель спустила наряд с плеча и смотрела в камеру.

"Никогда не оглядывайся назад. Если бы Золушка вернулась за своей туфлей, она бы никогда не стала Принцессой. ✨👠💃🏼✨", - подписала это фото блондинка.

В общем, посты собрали более 1,5 миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети не только писали комплименты кумиру, но и говорили, что также любят Дисней, как и Пэрис.

"Королева", "Ты самая красивая из всех них", - написал один из пользователей.

Напомним, что Пэрис Хилтон распахнула шубу и показала, что прячет под мехами: "Королева звезд!".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто: "Мокрый ангел".

Также Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов: «Сладкий ангел».