Відома модель Гюль Бахарі, яку називають корейської Кардашьян, показала сміливий образ, підігрів інтерес до своєї персони

На фото Бахарі позує в сукні з величезним декольте, яке було у вигляді прозорої сіточки. Красуня не соромилася, демонструючи свої пишні форми у всій красі. Гюль сиділа за столиком в якомусь закладі, витягнувши ноги вперед, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше 4 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Супер зірка", "Чудова, чудова загадкова дівчина з красивими волоссям в цьому фантастичному вбранні. Ти виглядаєш фантастично", "Дата побачення", "Моя мала виглядає чудово", "Ця картинка чудова, мені подобається, що сукня на тобі приголомшливо виглядає", "Красиво, як завжди", "Привіт, спокійної ночі, привіт, відмінною ночі", "Це законно".

Раніше ми повідомляли, що відома модель турецького походження Гюль Бахарі похвалилася розкішними формами під час відпочинку в Маямі.

«Краще пізно, ніж ніколи», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Бахарі позує в білосніжному білому платті з блискітками, яке ледь вміщує її значні форми.

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