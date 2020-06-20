Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала пышные формы в необычном ракурсе

На фото Гюль показывает себя в короткой юбке и топе. Красотка сидела на кровати и позировала на фоне игрушки в виде медведя. Бахари дополнила образ пышной укладкой волос и ярким макияжем, а сама смотрела целеустремленно в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сказала бы тебе не беспокоится, но возможно это ложь", - написала Гюль.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасно", "Люблю ее", "Так мило", "Я о тебе", "Божественная элегантность и грубые ошибки", "Потрясающая королева".

Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала необычный образ.

На фото красотка позировала в нежном обтягивающем платье, на котором нарисованы бабочки, с огромным вырезом в зоне декольте. Можно сразу заметить, что Гюль гуляла без белья, а позировала на дороге, соблазнительно выгнувшись для фото. Бахари дополнила образ стильным макияжем и распущенными волосами.

Сообщалось, что турецкая модель Гюль Бахари порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в облегающем наряде.

Так, модель позирует в облегающем наряде, элегантно присев. Как можно заметить, наряд прикрашен принтом в виде дракона, а на лице у Бахари красуется черная маска. Сам снимок звезда никак не подписала, однако ее поклонники были в восторге.

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