42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова розбурхала смачними фото, заради яких скинула одяг

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Як відомо, артистка відправилася на відпочинок в Сочі і активно ділиться з публікою різними пляжними моментами.

В цей раз Анфіса з'явилася в синьому бікіні, позуючи на зручному лежаку, що нагадує морську раковину. На одному з фото засмагла зірка задерла апетитні ніжки вище голови, повернувшись до камери так, щоб можна було розгледіти і її вражаючий бюст. Красуня поставила поруч з собою тарілку з ягодами і фруктами і вже встигла вхопитися за соковиту черешеньку.

На інших фото спокусниця Чехова опустила ніжки, влаштувавшись в різних манливих позах. Крім фруктів у кадрі з'явився і келих з коктейлем.

"У світі є дві нескінченні речі: Всесвіт і людська дурість"😉 Альберт Енштейн. «Але, Всесвіт хочеться осягати, а дурість уникати😉» Анфіса Чехова, - поділилася своїми філософськими роздумами телеведуча.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Хороше прагнення!!! 🤗😉👍🤩"

"Хороша і соковита!😍"

"Ви як перлина в раковині....❤️"

"Щось ти схудла, красуня..🌹"

"Перше фото бомба 💣 😍👍🏻"

"Красуня 🌹🌹🌹очей не відірвати🤗"

Раніше ми повідомляли, Анфіса похвалилася новим червоним платтям, виставивши курортні фото в ньому. Правда, не всі залишилися в захваті. Деякі користувачі запідозрили зірку в тому, що вона набрала зайві кілограми за час карантину. Її порівняли з контрабасом.

"Худнути, так і не стали? не завадило б...видно ж..."; "Це плаття створено прям для цього фону 😁"; "Анфіса, ви як завжди чарівні🌺"; "Анфіса😁 у тебе шикарна фігура😘. Як контрабас ☝️", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни і вляглася на підлогу заради пікантних кадрів

А ще Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова несподівано показала свого головного чоловіка, особисті кадри