42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова, видимо, отбросила идею похудеть и, не стесняясь, показывает сочную фигуру на отдыхе в Сочи

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых покрасовалась в новом красном платье в мелкий белый горошек. "Пышный", с рюшами, верх, приталенная середина с изящным кожаным пояском и свободна юбка до середины икры с соблазнительным разрезом - наряд красотки сорвал овации в комментариях.

Анфиса с коктейлем в руках скрыла лицо за крупными солнцезащитными очками, и по всему, видно, что наслаждается моментом.

"А пока я тут отдыхаю, наш бренд @by.che.dress потихоньку оправлятся от пандемии, и отшивает новые красивые платья и костюмы! На мне как раз наша сочная горошковая новиночка😉 Размер, как вы помните, 42-54 🍒", - поделилась в подписи звезда.

Некоторые пользователи отметили, что Анфиса набрала лишние кг за время карантина:

"Платье просто огонь❤️❤️❤️"

"Худеть, так и не стали? не мешало бы...видно же..." - "А что не так? У Анфисы очень красивая, женственная фигура, стройные ножки. Зачем ей худеть до костей... чтобы греметь ими? Завидуйте Молча".

"Это платье создано прям для этого фона 😁"

"Анфиса, вы как всегда очаровательны🌺"

"Анфиса😁 у тебя фигура шикарная😘. Как контрабас ☝️"

Ранее мы сообщали, Анфиса в черном полупрозрачном платье взбудоражила фото с пляжа. Изюминкой кадра стал мужчина на заднем фоне, который с интересом наблюдал за ведущей.

"Мужчина позади Вас))) не сводит глаз 😂"; "Вы в купальнике выглядите лучше, чем в этом платье😋"; "Ты так и не смогла перестать жрать🙈"; "Эх, завидую 😊👍"; "Вы шикарны!", - отреагировали пользователи.

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров

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