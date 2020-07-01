Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала свою гордість, порадувавши фанатів

Красуня в цей раз була в топі з величезним декольте. Дівчина позувала досить близько, демонструючи "наливні персики" прямо перед об'єктивом камери. Образ Квітко доповнила стильними годинами на лівій руці, а волосся вирішила залишити розпущеним в цей раз. Про це пише Politeka.net з ссылкойй на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи Тарзана, поставили майже 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Привіт, ти дуже гарна", "Прекрасна леді", "Чорт забирай", "Я люблю тебе, люба любов", "Немає сумнівів, просто красиво і ідеально", "Настюшка, ти прекрасна і напрочуд гарна, як завжди, від тебе красуня важко відірвати погляд, я люблю тебе!!!", "Красива назавжди", "Ти виглядаєш дуже гарно", "Прекрасна".

Раніше ми повідомляли, що знаменита російська модель Анастасія Квітко показала апетитні форми в золотому бікіні.

Модель позувала в золотому бікіні і доповнила свій образ світло-сірими джинсовими шортами на високій талії і сонцезахисними окулярами. При цьому знаменитість не стала позувати, як завжди, а повернулася до об'єктиву боком.

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