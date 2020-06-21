Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, восхитила образом на пляже

В этот раз знаменитость поделилась очередным пикантным кадром, сделанным на пляже. Девушке удалось восхитить необычно тонкой талией в сочетании с пышной грудью в синем бикини. Как известно, модель прославилась благодаря такой эффектной фигуре, сообщает Politeka.

В этот раз знаменитость показала, как веселилась у побережья в модном синем бикини минималистичного дизайна. При этом красотка соблазнительно выгнулась в спине, чтобы подставить к солнцу свои аппетитные изгибы. Анастасия тут же получила сотни восторженных комментариев фанатов в социальной сети Инстаграм.

«Спасибо всем за присоединение к приложению! Я так благодарна за то, что так много моих фанатов скачали и стали частью сообщества здесь. У меня есть кое-какие особенные вещи для вас каждый день, так что постарайтесь остаться рядом. Я не могу дождаться, чтобы показать вам, ребята, все, что у меня есть в магазине ❤», - написала Анастасия.

Поклонники тут же отреагировали:

«Это шикарно, детка», «Оу, они слишком большие», «Ты такая дерзкая милашка, получайте наслаждение💙💙💙💙💙🏹💙», «Боже мой, как ты выдерживаешь эти формы😍😍», «Эй, красавица», «Хорошо выглядишь симпатичный купальник», «Woooooo се**альный видок🔥🔥🔥🔥🔥💕», «чао наслаждайся на пляже анастасья :-)», «Поцеловать тебя так и хочется».

До этого знаменитость поделилась жарким кадром, сделанным на пляже. Девушка показала, как позировала ведва ли скрывающем ее пышную грудь салатовом купальнике. При этом девушка совсем не стесняясь восхитила фигурой с разных сторон - благодаря провокационным позам Анастасии скрыть ничего не удалось.

Позируя в салатовом бикини, Квитко намерено повернулась к объективу боком, что подчеркнуть свои достоинства излюбленным образом и восхитить довольно объемными формами. Анастасия, как известно, получила популярность благодаря необычной фигуре - тонкая талия в сочетании с пышными грудью и бедрами не оставляет никого равнодушными. В этот раз фанаты также не сдержались:

«@anastasiya_kvitko ты такая пышная, не слишком толсто выглядит?», «Привет, я вернусь, Уэй, моя Рейна. 🌹», «Вы могли бы получить так много благодаря таким формам», «ты женишься на мне, детка?», «Идеальные си**ки», «Одно тело красивее💋💋💋🌹🌹💚💜🍀🌼», «Ты очень прекрасна...», «Очень мило красивая», «Отлично!! Аж подпрыгивают 💋💋💋», «Не загружайте этот тип грязных фотографий», «Вау очень очень будоражит», «Самые идеальные си**ки и по*ка, которые я когда-либо видел 😍», «Так мило и жарко», - написали фанаты.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.