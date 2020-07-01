Відома модель Ана Чері показала сміливий образ, здивувавши фанатів

На фото Чері позує в сукні з величезним декольте, яке не мало можливість вмістити пишний бюст красуні. Чері доповнила образ білим топом, щоб хоч якось закрити свою красу. Дівчина сіла на край дивана і відвела погляд від камери, але це не завадило фото стати досить жарким і незвичайним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Люблю тебе", "Бачити крізь погляди", "Супер красива", "Абсолютно красива", "Королева королев", "Ух ти, красуня, сподіваюся, у тебе буде хороша ніч", "Ви смачні", "Вітання з Перу", "Дивно красива", "Я люблю тебе, чудово", "Яка краса жінки", "Прекрасна леді".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері показала фігуру плаття-сіточці.

Цього разу Ана вразила фігурою в прозорій сукні-сіточці, під яким не було білизни. Звично позуючи на природі, вона не стала приховувати свої достоїнства, лише підкреслила їх ще більше.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала апетитні форми в чорному міні-бікіні.

Цього разу на спекотному знімку вона прозировала в ледь помітній білизні і у досить вдалому ракурсі - показуючи всю себе боком до об'єктиву, Ані вдалося показати: незважаючи на зайву вагу, вона може виглядати ефектно і позбутися целюліту.

Нагадаємо, неперевершена Ана Чері в панчохах довела до божевілля своїми соковитими формами

А ще Politeka писала, що розкута Ана Чері показала непристойні місця в прозорому

Також Politeka повідомляла, гаряча Ана Чері без одягу показала своє головне скарб



