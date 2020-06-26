Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников и сверкнула главной гордостью в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует в облегающем спортивном топе и еще более тесных лосинах спиной на камеру, демонстрируя идеальные формы. Дополняли образ звезды лишь красивый макияж. Она рассказала подписчикам о новых поступлениях спортивной одежды и предложила им ознакомиться с ним.

Однако поклонники Чери больше обратили внимание на роскошный вид звезды, нежели на ее слова.

«Горячая штучка», «идеальный ракурс», «вау, какое горячее тело», «красотка бомбезная», «девушка из моих снов», «ты очень милая», «Чери, ты супербомба», «божественно красива», «этот взгляд – просто улет», - пишут они.

До этого мы писали, что известная фитнес-модель Ана Чери удивила смелым образом, показавшись на пляже.

На фото Чери позирует в трусиках и топе со стразами, которые блестят. Образ красотка дополнила розовыми крыльями бабочки, а сама стояла на коленях, закрыв глаза от удовольствия. Девушка не стеснялась демонстрировать свою фигуру и даже немного выгнулась, чтобы продемонстрировать грудь, благодаря чему фото вышло максимально жарким.

"Ты дашь мне бабочек", - написала красотка под фото.

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