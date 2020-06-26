Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников и сверкнула главной гордостью в облегающем наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, модель позирует в облегающем спортивном топе и еще более тесных лосинах спиной на камеру, демонстрируя идеальные формы. Дополняли образ звезды лишь красивый макияж. Она рассказала подписчикам о новых поступлениях спортивной одежды и предложила им ознакомиться с ним.
Однако поклонники Чери больше обратили внимание на роскошный вид звезды, нежели на ее слова.
Юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак после смены имиджа: "Вот это да..."
"Как они себя ведут?": униженный Путиным Лукашенко разразился гневом после парада
Самая соблазнительная "Папина дочка" увела из семьи известного актера: "Не делайте проблемы", фото любовников
Последние данные о больной раком Заворотнюк ошеломляют: "Скоро увидите в кино"
«Горячая штучка», «идеальный ракурс», «вау, какое горячее тело», «красотка бомбезная», «девушка из моих снов», «ты очень милая», «Чери, ты супербомба», «божественно красива», «этот взгляд – просто улет», - пишут они.
До этого мы писали, что известная фитнес-модель Ана Чери удивила смелым образом, показавшись на пляже.
На фото Чери позирует в трусиках и топе со стразами, которые блестят. Образ красотка дополнила розовыми крыльями бабочки, а сама стояла на коленях, закрыв глаза от удовольствия. Девушка не стеснялась демонстрировать свою фигуру и даже немного выгнулась, чтобы продемонстрировать грудь, благодаря чему фото вышло максимально жарким.
"Ты дашь мне бабочек", - написала красотка под фото.
Напомним, Ана Чери не удержалась и показала, что прячет в мини-шортах
А еще Politeka писала, что Ана Чери не удержалась и показала, что прячет в мини-шортах
Также Politeka сообщала, что Ана Чери соблазнила пышными "булочками" в ниточках вместо бикини