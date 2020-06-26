Известная фитнес-модель Ана Чери удивила смелым образом, показавшись на пляже

На фото Чери позирует в трусиках и топе со стразами, которые блестят. Образ красотка дополнила розовыми крыльями бабочки, а сама стояла на коленях, закрыв глаза от удовольствия. Девушка не стеснялась демонстрировать свою фигуру и даже немного выгнулась, чтобы продемонстрировать грудь, благодаря чему фото вышло максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты дашь мне бабочек", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Это круто", "Потрясающе", "Я люблю", "Прекрасно", "Блестящая и все", "Люблю это, так мило", "Приветствия к вишне", "Самая красивая бабочка, которую я встречал", "Моя прекрасная бабочка", "Неотразимая красота".

Ранее мы сообщали, что популярная фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников и показалась в нестандартном белье.

Так, модель позирует на диване, держа в руках кошку. В какой-то момент она показывает роскошное и нестандартное белье, после чего демонстрирует элегантный макияж, призывая следовать за ней.

Сообщалось, что известная модель Ана Чери показала, как выглядит без штанов.

На фото красавица позировала в топе, который завязывался на узелок в зоне декольте и трусиках-бикини. Чери решила показать себя без штанов, ведь она их носить не любит. Ана дополнила образ распущенными волосами, ярким макияжем и скромным украшением на шее.

Напомним, Ана Чери не удержалась и показала, что прячет в мини-шортах

А еще Politeka писала, что Ана Чери не удержалась и показала, что прячет в мини-шортах

Также Politeka сообщала, что Ана Чери соблазнила пышными "булочками" в ниточках вместо бикини



