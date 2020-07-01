Известная модель Ана Чери показала смелый образ, удивив фанатов

На фото Чери позирует в платье с огромным декольте, которое не имело возможность вместить пышный бюст красотки. Чери дополнила образ белым топом, чтобы хоть как-то закрыть свою красоту. Девушка села на край дивана и отвела взгляд от камеры, но это не помешало фото стать довольно жарким и необычным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкокой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Люблю тебя", "Видеть сквозь взгляды", "Супер красивая", "Абсолютно красивая", "Королева королев", "Ух ты, красавица, надеюсь, у тебя будет хорошая ночь", "Вы вкусные", "Приветствие из Перу", "Удивительно красивая", "Я люблю тебя, великолепно", "Какая красота женщины", "Прекрасная леди".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала фигуру в платье-сеточке.

В этот раз Ана впечатлила фигурой в прозрачном платье-сеточке, под которым не было белья. Привычно позируя на природе, она не стала скрывать свои достоинства, лишь подчеркнула их еще больше.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала аппетитные формы в черном мини-бикини.

В этот раз на жарком снимке она прозировала в едва ли заметном белье и в весьма удачном ракурсе - показывая всю себя боком к объективу, Ане удалось показать: несмотря на лишний вес, она может выглядеть эффектно и избавиться от целлюлита.

Напомним, непревзойденная Ана Чери в чулках довела до безумия своими сочными формами

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