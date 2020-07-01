Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала сміливий образ майже не прикрившись

На фото Сьюзі показує себе в мереживній білизні, яке складається практично з одних мотузочок. Красуня спокусливо вигнулась і продемонструвала всі свої гідності. Образ Кортес доповнила яскравими золотими прикрасами, які тільки додали спокусливості моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали коментар під публікацією:

"Супер", "Чудово", "Дорогоцінна лялька", "Красива", "Мила картинка", "Красиві і чутливі сяючі вогні", "Бог благословить тебе, дитинко, ти найкраще творіння Бога", "Я люблю її", "Привіт, хлопці", "Боже мій, так гаряче".

Раніше ми повідомляли, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантний образ.

На кадрі знаменита модель з'явилася в мереживній білизні, яка дала можливість розглянути її непристойні місця в деталях.

Повідомлялося, що модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула зайвим у крихітному вбранні.

Так, на опублікованих кадрах Кортес позує в крихітному топі і шортах, з-під яких визирає татуювання у вигляді чоловіка. Сама ж модель на опублікованому відео хвалиться, що завела собі ТикТок.

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