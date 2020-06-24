Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала, как выглядит ее подкачанное тело

На фото Сьюзи позирует в военных шортиках и миниатюрном топе оранжевого цвета. Красотка показала себя после занятия в спортзале, судя по фото. Образ Кортес дополнила белыми кроссовками, а сама стояла в профиль к объективу камеры, снимая себя на телефон и демонстрируя рельефное тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Преодоление никогда не сдается", - написала Сьюзи под фото.

Фанаты написали множество комментариев и поставили тысячи лайков:

"Хорошие ноги", "Черт в этих ногах", "Самый узкий пояс на планете", "Рамочная работа на точке, так держать", "Формы богини".

Ранее мы сообщали, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантный образ.

На кадре Сьюзи предстала в невероятно откровенном купальнике, которые почти не скрывал все тайные места модели - узкие белые ниточки лишь самую малость покрывали ее соблазнительные формы.

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой на отдыхе.

«Добрый день», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортез позирует в крохотном купальнике, который элегантно приспустила. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц в ботфортах соблазнительно нагнулась, засветив жаркие места

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