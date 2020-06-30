Липень принесе українцям зростання курсу долара, уникнути цього не вийде

Очікується, що курс гривні може дійти до позначки 27 грн/$, передає «Обозреватель».

При цьому зазначається, що середній курс 27 грн/$ до кінця 2020 року – це ще оптимістичний сценарій.

На світових фінансових ринках напередодні сталася розпродаж, фондові ринки і сировину впали більш ніж на 5% на тлі побоювань нової хвилі пандемії і введення карантину. Країни, що розвиваються, на тлі таких побоювань стають непривабливими для інвесторів, що відображається на падіння вартості активів і валют цих країн. Україна не виняток. Нерезиденти продовжують виходити з ОВДП.

Враховується при прорахунку курсу і прогноз МВФ, згідно з яким ВВП України скоротиться на 8,2%, що на 0,5 відсоткового пункту нижче квітневого прогнозу. МВФ також прогнозує, що зовнішній борг України за пандемії збільшиться в 2020 році до 93% ВВП країни, в той час як в 2019 році він становив 78,8% ВВП.

Відзначимо, що в Кабміні озвучували більш райдужні очікування. Навіть песимістичний прогноз українського уряду містить не такі страшні цифри.

Уряд України заявляв, що в кращому разі, економіка почне підніматися вже восени, і в період 2021-2024 ВВП буде рости приблизно на 5,4% щорічно.

Але, якщо вдарить друга хвиля пандемії і поглибиться глобальна економічна криза, то ВВП України в 2021 році впаде приблизно на 5-7% і в 2022-2024 буде рости повільно – лише на рівні 2,5% щорічно.

Тим часом, на 30 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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