Курс валют в Украине 27 июня застынет перед новой атакой на гривну, которой будет больно после выходных

Об этом свидетельствует прогноз Нацрегулятора, передает Politeka.

Так, доллар заморозят на уровне 2670,02 гривен, однако уже во вторник он упадет до 2669,22 гривен (-0,8).

Евро наоборот, сегодня будет торговаться по 2991,22 гривны, а уже в первый рабочий день после выходных взлетит до 29,95 гривен (+3,78).

Вместе с тем в Национальном банке утверждают, что десять российских рублей сегодня можно будет купить за 3,847 гривен.

До этого сообщалось, что в Междурнародном валютном фонде назвали две главные причины, из-за чего Украина пострадает в результате кризиса сильнее других стран.

По прогнозам МВФ, ВВП Украины упадет почти в два раза больше, чем мировой - на 8,2% против 4,9%. Об этом заявил постоянный представителя МВФ в Украине Йоста Люнгман во время видеоконференции Европейской бизнес-ассоциации.

"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый - украинские домохозяйства не имеют значительных денежных запасов, в отличие от других стран. Из-за этого упал и продолжит падать уровень потребления", - сообщил Люнгман, добавив, что второй причиной стала ограниченная фискальная поддержка экономики.

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