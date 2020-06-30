НБУ спантеличив новим курсом валют, долар і євро летять в різні сторони: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 30 червня змусить побігати частина громадян, гривня несподівано спіткнеться і здасть позиції.

Сьогодні особливо боляче буде тим, хто збирався придбати євро.

Так, стодоларову купюру сьогодні можна буде придбати за 2669,22 гривні. А ось до цього валюта коштувала 2670,02 гривні (+0,8).

Абсолютно протилежним буде ситуація з євро: його можна буде купити за 29,95. Хоча до цього валюта обійшлася б вам всього в 29,9122 гривні (+0,0378).

Євросоюз потужно помстився Росії за Донбас, деталі доленосного рішення: "Ще на півроку..."

Європейський Союз ухвалив продовжити санкції проти РФ ще на півроку.

Про це повідомляється на сайті ЄС. Новий термін до 31 січня 2021. Рішення було прийнято в результаті останньої оцінки стану виконання Мінських угод. Так як ці домовленості не реалізовані повною мірою, противороссийские санкції тривають.

Санкції обмежують доступ до первинним і вторинним ринками капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній, а також забороняють форми фінансової допомоги та посередництва у відношенні російських фінансових інститутів.

Більш того, сильніше обмежений доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути застосовані в енергетичному секторі, наприклад, при видобутку і розвідки нафти.

Індексація і доплати не допомогли: важливу заяву НБУ, що сталося з грошима українців

Реальні доходи українців припинили зростання в 2020 році вперше за три роки.

В “Звіті про фінансову стабільність” НБУ причиною такої ситуації називають економічну кризу.

У квітні вперше з березня 2016 року реальна зарплата зменшилася на 0,5% р/р з-за низької ділової активності і меншого попиту на робочу силу.

Негативно позначилося на доходах падіння зарплати трудових мігрантів. У березні – квітні вона в доларовому еквіваленті знизилася на 9% р/р, хоча за чотири місяці все ще спостерігався незначний приріст.

“Отже, в 2020 році трирічна тенденція зростання доходів припиниться. Побоювання другої хвилі пандемії будуть стримувати відновлення робочих місць”, – йдеться в огляді НБУ.

За даними НБУ, “зростання зарплат після зняття карантинних обмежень малоймовірний”, оскільки до початку кризи стрімке зростання витрат на оплату праці стримував зростання рентабельності.

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Як повідомляла Politeka, зарплати до кінця 2020 року різко зміняться: в НБУ розповіли, до чого готуватися українцям.

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