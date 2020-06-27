В апреле 2020 года впервые с марта 2016 года реальная зарплата украинцев уменьшилась

Об этом говорится в июньском отчете Национального банка о финансовой стабильности.

Стало известно, что зарплата украинцев уменьшилась на 0,5% г/г из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу.

Кроме того, в НБУ спрогнозировали, что зарплата украинцев будет падать и дальше. В то же самое врем было ухудшено потребительское настроение.

«Мы ожидаем, что следующие несколько месяцев эти показатели так же будут отрицательными. Очень резко ухудшились потребительские настроения населения Конечно, все это формирует осторожные настроения и планы, и это очень существенно снижает спрос населения на кредиты», - сообщили в НБУ.

Негативно на доходах сказалось и падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте - апреле она в долларовом эквиваленте снизилась на 9% г/г, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.

По оценкам НБУ, к концу 2020 года реальная заработная плата не вырастет.

«Рост зарплат после снятия карантина маловероятен, поскольку еще до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности», - отмечает центробанк.

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