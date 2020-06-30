НБУ озадачил новым курсом валют, доллар и евро летят в разные стороны: что будет с гривной

Курс валют в Украине 30 июня заставит побегать часть граждан, гривна неожиданно споткнется и сдаст позиции.

Сегодня особенно больно будет тем, кто собирался приобрести евро.

Так, стодолларовую купюру сегодня можно будет приобрести за 2669,22 гривны. А вот до этого валюта стоила 2670,02 гривны (+0,8).

Абсолютно противоположным будет ситуация с евро: его можно будет купить за 29,95. Хотя до этого валюта обошлась бы вам всего в 29,9122 гривны (+0,0378).

Евросоюз мощно отомстил России за Донбасс, детали судьбоносного решения: "Еще на полгода..."

Европейский Союз постановил продлить санкции против РФ еще на полгода.

Об этом сообщается на сайте ЕС. Новый срок до 31 января 2021. Решение было принято в результате последней оценки состояния выполнения Минских соглашений. Так как эти договоренности не реализованы в полной мере, противороссийские санкции продолжаются.

Cанкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых институтов.

Более того, сильнее ограничен доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть применены в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Индексация и доплаты не помогли: важное заявление НБУ, что произошло с деньгами украинцев

Реальные доходы украинцев прекратили рост в 2020 году впервые за три года.

В “Отчете о финансовой стабильности” НБУ причиной такой ситуации называют экономический кризис.

В апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% г/г из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу.

Негативно на доходах сказалось падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте – апреле она в долларовом эквиваленте снизилась на 9% г/г, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.

“Итак, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии будут сдерживать восстановление рабочих мест”, – говорится в обзоре НБУ.

По данным НБУ, “рост зарплат после снятия карантинных ограничений маловероятен”, поскольку до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности.

Напомним, кризис добьет Украину, прогноз МВФ для экономики поражает: "Только в 2024 году..."

Как сообщала Politeka, зарплаты к концу 2020 года резко изменятся: в НБУ рассказали, к чему готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что за доходами будут следить по-новому, украинцев огорошили: "Если нет подтверждения, откуда деньги, то..."