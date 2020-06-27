К чему нужно готовиться простым украинцам

Эпидемия и карантин серьезно ударили по украинской экономике

Об этом информирует пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации.

Эксперты от МВФ утверждают, что в 2021 году экономическая ситуация в нашей стране частично улучшится.

Но даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже от уровня, зафиксированного в 2019 году. Согласно прогнозам, Украина вернется в экономике на докарантинный уровень как минимум в 2024 году.

Не исключено, что Украина сможет выйти из кризиса благодаря монетарной политике.

"Так, падение ВВП в 2020 году ожидается около 7%, в то время как во время предыдущих двух кризисов падение экономики достигало 15-16%. Также, сейчас наблюдается профицит текущего счета платежного баланса, ведь импорт сократился на 30%, а экспорт только на 6% благодаря большой доле сельскохозяйственного экспорта", - прогнозирует аналитик Томаш Фиала.

Специалисты также ожидают, что в следующем году ВВП сможет вырасти на 4%.

Ранее правительство прездставило прогноз, согласно которому, в 2020 году экономика Украины упадет на 4-8%. Ожидания таковы, что кризис быстро не закончится, а уровень украинского ВВП может падать на продолжении целого года.

В прогнозе, озвученным правительством, сказано, что 2020 год будет крайне сложным, украинцев ожидает: падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).

Ожидается, что больше всех пострадают те, кто работает в сфере промышленности, а также оптовой и розничной торговли.

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