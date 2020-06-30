Відома модель турецького походження Гюль Бахарі похвалилася розкішними формами під час відпочинку в Маямі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Краще пізно, ніж ніколи», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Бахарі позує в білосніжному білому платті з блискітками, яке ледь вміщує її значні форми. При цьому доповнити образ зірка вирішила елегантним макіяжем.

Однак шанувальників вона вирішила не дошкуляти можливістю коментувати фотографію, викинувши її в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала всю себе в сміливому образі

На фото Гюль позує в короткій сукні з великим декольте. В очі відразу впадає те, що Бахарі вирішила вийти гуляти без білизни. Красуня спокусливо лягла на газон, позуючи на фоні дерев. Образ зірка доповнила яскравим макіяжем, а волосся зібрала в цей раз у хвіст. Фото вийшло досить цікавим і привабливим, адже модель видала максимум, демонструючи свою пишну красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів.

Нагадаємо, турецька Кардаш'ян показала рожевий пушок на пікантних місцях

А ще Politeka писала, що турецька Кардаш'ян прогулялася по вулиці, забувши про нижню білизну

Також Politeka писала, що турецька Кардаш'ян в мініспідниці показала, як любить на дивані