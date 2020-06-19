Известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала необычный образ

На фото красотка позировала в нежном обтягивающем платье, на котором нарисованы бабочки, с огромным вырезом в зоне декольте. Можно сразу заметить, что Гюль гуляла без белья, а позировала на дороге, соблазнительно выгнувшись для фото. Бахари дополнила образ стильным макияжем и распущенными волосами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали множество комментариев под публикацией:

"Прекрасно", "Да ты огонь", "Милый ребенок мой", "Потрясающее платье", "Сладкая красота", "Отличный вид", "Ооо, да!"

Сообщалось, что турецко-американская модель Гюль Бахари порадовала поклонников очередной порцией красоты.

На девушке – черный короткий халатик из атласа, слегка оголяющий одно плечо и едва прикрывающий трусики. Гюль сидит, прислонившись к кованной спинке кровати. Несмотря на «домашнюю» обстановку, на Бахари – основательный макияж, причем особенно любит красотка выделять пухлые губы, и хорошо оттененные глаза.

Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала необычный образ.

На фото Гюль показала себя в короткой юбке, которая почти ничего не прикрыла, и топе. Красотка дополнила образ стильной укладкой волос и ярким макияжем, а также скромной подвеской на шее. Бахари сидела на диване, демонстрируя свои ноги, которые из-за короткой юбки остались неприкрытыми.

Сообщалось, что турецкая модель Гюль Бахари, которая уже долгое время проживает в Соединенных Штатах, похвасталась внушительными объемами в облегающем наряде.

На снимке Бахари позирует в тесном облегающем наряде, выставив напоказ роскошные формы, которые, кажется, едва не лопаются от прелестей звезды. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что турецкая Кардашьян в бездонном декольте показала, где ее сердце

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