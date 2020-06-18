Известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала необычный образ

На фото Гюль показала себя в короткой юбке, которая почти ничего не прикрыла, и топе. Красотка дополнила образ стильной укладкой волос и ярким макияжем, а также скромной подвеской на шее. Бахари сидела на диване, демонстрируя свои ноги, которые из-за короткой юбки остались неприкрытыми. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали множество комментариев:

"Просто увлекательно", "Ты красивая красотка", "Так красиво, Гюль", "Вы начали активность на днях и что-то пошло не так. Что случилось? Я разочарован, если не сказать больше. Больше живых действий, пожалуйста", "Ваши волосы огонь", "Ты такая красота, хорошое тело", "Феноменальная", "Ты что-то еще", "Очень безупречная".

Ранее мы сообщали, что модель Гюль Бахари блеснула шикарными формами прямо в камеру.

Одежда привлекла внимание тем, что выделила главные достоинства звезды. Казалось, в глубоком декольте покажется самое интимное, но известная красотка контролировала ситуацию.

Сообщалось, что девушка из Турции по имени Гюль Бахари продолжает завоевывать Instagram роскошными формами.

Так, на последнем фото модель позирует в откровенном платье с глубоким декольте, которое плотно облегает сочную фигуру красотки. Но изюминкой наряда является разрез на бедре, который доходит практически до пояса и отчетливо демонстрирует, что нижнее белье под это платье не предусмотрено.

Напомним, турецкая Кардашьян выставила напоказ роскошный бюст и стройную талию

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