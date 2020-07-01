Популярна супермодель зі Сполучених Штатів Белла Хадід похвалилася неймовірною фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Хадід позує на надувному матраці посеред басейну в мікроскопічній білизні без верху просто на камеру, демонструючи ідеальний і рівний загар. Як можна помітити, красуня у момент, коли її фотографували, відпочинку закривши очі.

Уточнимо, що знімок Хадід вирішила ніяк не підписувати, а своїм шанувальникам надала можливість милуватися її красою без зайвих слів — кадр був опублікований в Сторіс знаменитості.

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Всесвітньо відома модель і одна з найкрасивіших дівчат планети Белла Хадід не забуває радувати своїх шанувальників на карантині. Супермодель то і справа виставляє пости з минулого відпочинку, з дитинства, з модельних кампаній, в яких бере участь і просто селфі із самоізоляції.

На цей раз Белла показала кілька фото з одного зі своїх кампейнів.

На одному зі знімків Белла варто повністю голою: з «одяг» на ній тільки супермодні трусики білого відтінку, а інтимні частини тіла прикриті руками. Мейк-ап моделі виконаний в настільки натуральної техніки, що здається, його й зовсім немає. Завиті у хвилі волосся надають образу красуні ніжності й легкості.

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