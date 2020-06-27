Топ-модель Белла Хадид показала удивительные кадры со своей фотосессии

Как сообщает Politeka.net, всемирноизвестная модель и одна из самых красивых девушек планеты Белла Хадид не забывает радовать своих поклонников на карантине. Супермодель то и дело выставляет посты с прошлого отдыха, с детства, с модельных кампаний, в которых участвует и просто селфи из самоизоляции.

На этот раз Белла показала несколько фото с одного из своих кампейнов.

На одном из снимков Белла стоит полностью обнаженной: из «одежды» на ней только супермодные трусики белого оттенка, а интимные части тела прикрыты руками. Мейк-ап модели выполнен в настолько натуральной технике, что кажется, его и вовсе нет. Завитые в волны волосы придают образу красавицы нежности и воздушности.

Удивительной изюминкой образа стали крылья за спиной девушки, которые превратили ее в настоящего ангела.

Также в карусель фото этого же поста Белла добавила фото, где в отражении зеркала, видны лишь ее миндалевидные глаза.

Поклонники оставили для модели множество комплиментов, отмечая, какая она красивая. Многие сравнили ее образ с образом королевы и ангела.

«Ты идеальна», «Мы тебя обожаем», «Ты такая красивая, выйди за меня замуж», «Королева, нет богиня», «Ты совершенство», «Белый лебедь», «Очаровательный ангел», «Самый соблазнительный ангел», «Ангел, который заманивает на небеса».



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