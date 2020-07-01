Популярная супер модель из Соединенных Штатов Белла Хадид похвасталась невероятной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Хадид позирует на надувном матрасе посреди бассейна в микроскопическом белье без верха просто на камеру, демонстрируя идеальный и ровный загар. Как можно заметить, красотка в момент, когда ее фотографировали, отдыха закрыв глаза.

Уточним, что снимок Хадид решила никак не подписывать, а своим поклонникам предоставила возможность любоваться ее красотой без лишних слов — кадр был опубликован в Сторис знаменитости.

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Всемирно известная модель и одна из самых красивых девушек планеты Белла Хадид не забывает радовать своих поклонников на карантине. Супер модель то и дело выставляет посты с прошлого отдыха, с детства, с модельных кампаний, в которых участвует и просто селфи из самоизоляции.

На этот раз Белла показала несколько фото с одного из своих кампейнов.

На одной из фотографий модель позирует полностью обнаженной: из белья на ней лишь трусики белого цвета. Пикантные места она прикрыла руками.

Макияж звезды был выполнен в невероятной естественной манере: моментами кажется, что его попросту нет. А элегантная прическа придает ей нежности и еще большей красоты.

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