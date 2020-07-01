Популярна українська виконавиця Оля Полякова зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Це фото так відображає тебе, по виду лютий, але добрий всередині) сильний, але Мягкий, твердий, рішучий, але поступливий, коли справа стосується твоїх дівчаток! Як всі ці якості уживаються в тобі так гармонійно, що жити з тобою одне задоволення?) Нам тепло і безпечно, ми оточені турботою та увагою, любов'ю і компліментами!», - йдеться в повідомленні.

Полякова також побажала чоловікові займатися своїм хобі, а родина його в цьому підтримувати.

«І якщо дівчинки вибирають чоловіків, схожих на батька, то їм невимовно пощастить, хоча адже таких більше немає))) будь головне здоровий і сповнений сил! Скачи на своїх конях, грай в теніс, займайся улюбленою справою, плавай в затоці й люби нас! А ми поруч!❤️ з днем народження!» - підкреслюється в тексті повідомлення.

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На кадрах Оля позує в майці, знімаючи себе за груди. Образ Полякова доповнила різними прикрасами, які були на шиї. Зірка показувала себе і нову зачіску - білий ірокез. Сказати, що співачка здивувала, нічого не сказати, адже смілива зачіска підірвала мережу.

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