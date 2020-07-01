Одна з найбільш знаменитих моделей Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Вгадайте мій улюблений колір, якщо зможете?» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дженнер позує в прозорій білизні, вимушено прикриваючи розкішні форми рукою. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж.

«Ти кумир всієї країни!», «ти виглядаєш так гаряче», «яка шоколадка на фото», «твій вид зводить мене з розуму», «фантастика», «королівський вигляд», «не можна бути настільки красивою», «топ. Просто топ», - пишуть її шанувальники в коментарях до фотографії.

Як повідомлялося раніше, одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала ідеальну фігуру в тоненькій сорочці.

Зараз Кайлі активно проводить час на відпочинок, розважається з подругами і сестрами на курортах або у басейну. При цьому дівчина постійно займається собою і підтримує фігуру у формі.

В цей раз Кайлі вдалося показати, що вона не тільки схудла, але ще й перебуває у пошуках себе". Річ у тому, що дівчина постійно змінює свій імідж. Кайлі за досить короткий термін встигла змінити колір волосся кілька разів, причому дівчина експериментує не лише з перуками. Від природи у Дженнер темні локони, але часто вона показує себе з рожевим, жовтим, зеленим і навіть бірюзовим кольором волосся.

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