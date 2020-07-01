Одна из наиболее знаменитых моделей Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой в прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Угадайте мой любимый цвет, если сможете?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дженнер позирует в прозрачном белье, вынужденно прикрывая роскошные формы рукой. Дополняли образ знаменитости красивый макияж.

«Ты кумир всей страны!», «ты выглядишь так горячо», «какая шоколадка на фото», «твой вид сводит меня с ума», «фантастика», «королевский вид», «нельзя быть настолько красивой», «топ. Просто топ», - пишут ее поклонники в комментариях к фотографии.

Как сообщалось ранее, одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала идеальную фигуру в тоненькой ночнушке.

Сейчас Кайли активно проводит время на отдыхе, развлекается с подругами и сестрами на курортах или у бассейна. При этом девушка постоянно занимается собой и поддерживает фигуру в форме.

В этот раз Кайли удалось показать, что она не только похудела, но еще и находится в поисках "себя". Дело в том, что девушка постоянно меняет свой имидж. Кайли за довольно короткий срок успела сменить цвет волос несколько раз, причем девушка экспериментирует не только с париками. От природы у Дженнер темные локоны, но она часто показывает себя с розовым, желтым, зеленым и даже бирюзовым цветом волос.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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