Популярна виконавиця Міша Романова, колишня солістка «ВІА Гри», похвалилася розкішним вигинами під час танцю з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих знімках Романова в крихітному блакитному купальнику жарко запалює з подругою, виконуючи зухвалий танець. Її подруга буквально з перших секунд стає позаду зірки, з-за чого Романова концентрує всю увагу на собі.

Дівчина тримає в руках келих з апельсиновим соком, а її обличчя явно червоне. Доповнювали образ знаменитості окуляри і елегантні окуляри.

На інших кадрах Романова все в тому ж купальнику танцює біля своєї подруги, демонструючи пружні форми. В цей час її подруга просто сидить на ліжку.

Шанувальники Романової не змогли що-небудь сказати, адже кадрами знаменитість вирішила поділитися в Сторіс, а не на основній сторінці.

Як повідомлялося раніше, відома співачка Міша Романова, яка була солісткою групи "ВІА Гра", показала кумедний образ.

На фото Романова позує зовсім без одягу, але показує себе тільки по груди. В руках у неї можна побачити клешню лобстера, якою Міша закрила одне око. Як можна помітити, красуня зовсім не подбала про білизну, а волосся вирішила залишити розпущеним, завдяки чому фото вийшло трохи спокусливим.

Фанати поставили понад дві тисячі лайків й написали кілька коментарів.

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