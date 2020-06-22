Известная певица Миша Романова, которая была солисткой группы "ВИА Гра", показала забавный образ

На фото Романова позирует совсем без одежды, но показывает себя только по грудь. В руках у нее можно увидеть клешню лобстера, которой Миша закрыла один глаз. Как можно заметить, красотка совсем не позаботилась о белье, а волосы решила оставить распущенными, благодаря чему фото вышло немного соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ох, какой взгляд", "Теперь еще больше хочу раков", "Очень круто", "Роковая", "Какой глубокий взгляд", "Неземная", "Мама моя", "Ослепла от такой красоты".

Ранее мы сообщали, что 29-летняя украинская певица Миша Романова вскружила голову откровенным образом на вечеринке.

Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в платье-пиджаке расцветки "гусиная лапка". Артистка без тени смущения блеснула глубоким декольте. Примечательно, что рядом с ней находился ее давний друг, певец Макс Барских.

Сообщалось, что 29-летняя украинская певица Миша Романова презентовала новый клип, в котором ошеломила дерзким видом и не менее дерзким сюжетом.

С первых моментов блондинка изумила видом в кружевном белье, без тени смущения посветив сочными прелестями. В последующих кадрах Миша продемонстрировала свою страсть рядом с "героем" клипа - мускулистым парнем с татуировками по всему торсу. Артистка прильнула к красавичку, гладя его по плечам.

Напомним, Миша Романова в тесном купальнике переплюнула даже Памелу Андерсон

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