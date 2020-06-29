Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала жаркий танець і зізналася, що хотіла б мати хлопця
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Я хочу хлопця», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах онука Боярського влаштовує розкішний танець сукню з декольте, демонструючи форми шостого розміру.
«Я хочу, щоб у мене був хлопець. Але я завжди шукаю не там, де треба. Я намагаюся знайти легкий шлях, але кожен раз обламуюсь», - співає вона слова з пісні.
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Звернемо увагу, що шанувальники Боярської активно лайкали кадри із зіркою, хоча і не стали їх коментувати.
До цього ми писали, що онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі.
Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками в своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні.
На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.
Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.
Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.
Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.