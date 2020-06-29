Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала жаркий танець і зізналася, що хотіла б мати хлопця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я хочу хлопця», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах онука Боярського влаштовує розкішний танець сукню з декольте, демонструючи форми шостого розміру.

«Я хочу, щоб у мене був хлопець. Але я завжди шукаю не там, де треба. Я намагаюся знайти легкий шлях, але кожен раз обламуюсь», - співає вона слова з пісні.

Звернемо увагу, що шанувальники Боярської активно лайкали кадри із зіркою, хоча і не стали їх коментувати.

До цього ми писали, що онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі.

Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками в своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні.

На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.