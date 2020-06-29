Внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина устроила жаркий танец и призналась, что хотела бы иметь парня
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я хочу парня», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах внучка Боярского устраивает роскошный танец в платье с декольте, демонстрируя формы шестого размера.
«Я хочу, чтобы у меня был парень. Но я всегда ищу не там, где надо. Я пытаюсь найти легкий путь, но каждый раз обламываюсь», - поет она слова из песни.
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Обратим внимание, что поклонники Боярской активно лайкали кадры со звездой, хотя и не стали их комментировать.
До этого мы писали, что внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе.
Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде.
На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.
Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.
Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.
Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.