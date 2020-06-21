Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина устроила пикантные танцы под музыку Бритни Спирс
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.
Так, девушка в латексных штанах и полупрозрачной кофте исполняет танец, похожий на тот, который танцевала американская суперзвезда. Сами кадры она никак не подписала, хотя поклонники активно лайкали его.
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В комментариях поклонники внучки Боярского восхитились танцем, а она в ответ прислала им «сердечки».
До этого мы писали, что внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе.
Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде, передает Politeka.net.
На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.
Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.
Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.
Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.