Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина устроила пикантные танцы под музыку Бритни Спирс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

Так, девушка в латексных штанах и полупрозрачной кофте исполняет танец, похожий на тот, который танцевала американская суперзвезда. Сами кадры она никак не подписала, хотя поклонники активно лайкали его.

В комментариях поклонники внучки Боярского восхитились танцем, а она в ответ прислала им «сердечки».

До этого мы писали, что внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе.

Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде, передает Politeka.net.

На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.