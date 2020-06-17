27-летняя бразильская суперодель из Victoria's Secret Жизель Оливейра покорила стройностью в узком платье

Красотка опубликовала фото, на которых выглядела очень соблазнительно, передает Politeka.net. Жизель предстала в тонком платье на бретельках, украшенных металлом.

Наряд обтянул грудь, стройную талию и упругие ягодицы звезды. При этом платье также имело пикантный вырез, открывающий виды на красивые ножки знаменитости.

Завершила стильный образ зеленая шляпка.

Звезда всячески изгибалась, хвастаясь прелестями без белья, что видно по определенным признакам.

На некоторых снимках Оливейра позировала в руках с белым песиком. В таком виде и с "подмогой" можно и на пляж.

Красотка улыбалась, на ее лице не было макияжа, при этом звезда выглядела свежо и красиво.

Всего за семь минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети были в восхищении от образа красотки.

"Вау, как прекрасна", - написал один из комментаторов.

Напомним, Жизель Оливейра позировала в мега соблазнительном комплекте нижнего белья.

Звезда распустила волосы, стянула кофту на плечи и забралась на подоконник, устроившись в томной позе.

Пользователи решили не скупиться на комплименты и тут же завалили модель ими.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра сняла нижнее белье и затянула свои упругие прелести брендовым платком, сделав из него тесный короткий топ. Модель оголила свои хрупкие плечи и худые ключицы. Звезда позировала на улице – она легла на траву.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра предстала в красивом черном костюме, который состоял из короткой юбки и кофты с длинным рукавом.

Напомним, что Жизель Оливейра еле упаковала свои прелести в тесный топ, засветив лишнее: «Ух ты!».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра украсила аппетитные формы перьями: «Сладкая девочка».

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра пикантно выгнулась перед камерой в узком топе: "Королева".