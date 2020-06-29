21-річна модель, Міс Україна-2018 Леоніла Гузь потрясла зухвалим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала поряд з ефектною подружкою.

Леоніла в кадрі виглядає куди скромніше, ніж дівчина поруч з нею. Так, на "Міс Україна" коротенькі джинсові шортики, але при цьому білий топ, який повністю прикриває груди, а також легкий піджак молочного відтінку. На відміну від Гузь, подружка без тіні збентеження виставила на показ пишний бюст в корсеті з величезним бантом на талії.

Леоніла, ніби сховалася за подружку, ставши трохи позаду неї. При цьому дівчата захоплено дивилися в смартфон, на який і знімали своє відображення в дзеркалі.

Користувачі активно обговорюють гаряче фото:

"О!!! Так це ж відома ескортниця🔥🔥🔥 навіщо поряд з такими тусуватися і псувати собі репутацію???😢"

"Дуже мило💕"

"Класна штучка і шикарні груди 🥰😍"

Раніше ми повідомляли, Гузь захопила романтичним образом у білій сорочці. Модель позувала на газоні. Заради соковитого знімка, Леоніла витончено спустила сорочку, оголивши засмаглі плечі.

Красуня зі смокі-макіяжем і розпущеним волоссям кинула в об'єктив грайливий погляд, обдарувавши глядачів легкою посмішкою.

"Дуже красива😍"; "Я впевнений, що я закоханий. 🔥🔥😂❤️"; "Знову фото не в труханах? Відписка!", - відреагували користувачі.

Крім того, ми писали, що "Міс Україна" зважилася на відверту фотосесію в ліжку. Дівчина була лише в чорному пеньюарі. Вона принадно розставила ніжки, "по-котячому" дико і пристрасно подивившись у камеру.

Нагадаємо, міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве: «Це дуже мило».

Як повідомляла Politeka, міс Україна Леоніла Гузь зізналася, що хотіла б змінити у зовнішності: «Боже, навіщо?».