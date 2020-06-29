Відома модель Памела Андерсон показала, як розважається у квартирі з голими стінами

На фото Памела позує в білому платті, але без білизни, яку зірка не дуже любить носити. Андерсон доповнила образ підборами, а сама стояла біля цегляної стіни. Красуня задерла сукню, показуючи свої ідеальні ноги максимально, на скільки може. Модель залишила волосся розпущеним, а стояла на тлі ліжка, яка виявилася єдиним предметом інтер'єру серед порожньої квартири без ремонту. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли засипати компліментами Андерсон, але так і хочеться сказати: "Дасть фору 20-річним".

Повідомлялося, що відома американська актриса Памела Андерсон спокусила вигинами в одній білизні.

На фото модель позувала на ліжку в ліфчику, який спустила з плечей. Також зірка була в крихітних трусиках, які вона також трохи спустила. Фото вийшло дуже жарким і сміливим.

Раніше ми повідомляли, що американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок.

Вбралася Андерсон тільки в білизні, яке чудово поєднувалося з її фантастичними формами. Хоч її обличчя не було видно на кадри, шанувальники залишилися задоволені розкішною позою.

Точена фігура і спокусливі вигини актриси не залишилися без уваги.

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