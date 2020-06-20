Известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон показала себя во всей красе

Безупречная блондинка опубликовала горячее фото в своем сториз Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото известная красотка позировала в белом платье, походящем на ночнушку.

Огромное декольте дало насладиться видами на пышную грудь, которая едва не выпрыгивала из него.

Тонкая ткань натянулась на пышных прелестях, что делало образ распутнее. Звезда подчеркнула тонкую талию шелковой тканью.

Памела приподняла наряд, засветив стройную ножку. Ее изгибы поражают - бедром она слегка прикасалась к кирпичной стене, и сквозь образовавшуюся "выемку" сиял свет.

Памела распустила длинные локоны, и прижала голову к стене, она смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Стройные ножки в туфельках - также следует оценить, ведь они великолепны.

Позади знаменитости можно увидеть кровать с подушками и простынями сверху, что дает подумать, мол звезда только проснулась.

Снимок в сториз не собрал много лайков и комментариев.

Напомним, Памела Андерсон позировала в прозрачном черном пеньюаре, сидя на стуле. Красотка задумчиво смотрела в сторону, взявшись за голову руками.

Звезда посветила не только соблазнительным телом, но и засветила лишнее, ведь грудь была ничем не прикрыта практически, поэтому можно увидеть что-то торчащее.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон выгнулась в соблазнительной позе, выставив назад ягодицы.

В общем, короткий ролик получился довольно страстным и чувственным несмотря на то, что там нет ярких цветов.

Фанаты в восторге, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

Напомним, неугомонная Памела Андерсон выгнулась в страстной позе, засветив лишнее

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