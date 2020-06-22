Этим формам позавидуют все

Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон сверкнула идеальными формами в фотосессии без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Тусуюсь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Андерсон позирует лежа на мотоцикле без белья, прикрыв внушительные формы рукой. Как можно заметить, фотография сделана в черно-белом стиле, но, несмотря на это, поклонники звезды пришли в полный восторг.

«Сказочная блондинка», «девушка мечты», «сенсационная красота», «такая милая девочка», «моя мечта уже более 25 лет», «ты богиня», «мило», «что за бомба? Красота неописуемая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Памела Андерсон показала сочную фотосессию без лишних украшений.

На кадрах Памела сидит в нижнем белье на стуле, который развернут спинкой к камере. Красотка была на каблуках, а образ дополнила распущенными волосами. Андерсон на камеру шевелила соблазнительно головой, а руки сложила между ног. Кадры получились максимально жаркими и соблазнительными.

Фанаты посмотрели видео более 20 тысяч раз и написали множество комментариев.

Напомним, томная Памела Андерсон спустила рубашку, показав настоящее удовольствие

А еще Politeka писала, что фигуристая Памела Андерсон показала, чем сводит с ума мужчин

Также Politeka сообщала, что неутомимая Памела Андерсон расстегнула пуговицы и показала, что прячет под тканью