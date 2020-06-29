Популярна українська провідна Леся Нікітюк блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, зірка відпочивала на Трухановому острові, демонструючи неймовірні ноги в елегантному купальнику. Крім того, форми провідної також прикривав розкішний топ.
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На інших кадрах Никитюк кудись йде, піднімаючи камеру і демонструючи нереальну красу. Фільтр Instagram лише підкреслював її зовнішність.
Уточнимо, що кадри зірка ніяк не підписала. А її прихильники не змогли нічого сказати, хоча явно напрошувалося порівняння з Олею Поляковою та її «ногами від вух».
Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк вирішила позмагатися в господарності з популярної італійської моделлю. Відома українська ведуча похвалилася своїм борщем у себе в Instagram.
Так, Леся опублікувала дві фотографії й запропонувала своїм передплатникам вибрати на них більш смачне блюдо.
На першому знімку позує популярна італійська модель Кьяра Ферраньи, яка демонструє на камеру котлетки з гарніром.
На другому фото позує сама Леся. Ведуча гордо демонструє цілий казан справжнього українського борщу. Одягнена вона при цьому дуже по-літньому – в короткий чорний топік на бретельках з глибоким декольте.
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