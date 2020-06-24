Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из шоу «Орел и Решка» похвасталась формами в крохотном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«sayonaraboy мой герой», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ивлеева позирует в джинсах и крохотном топе с декольте, который максимально подчеркивает фигуру звезды. На руке у знаменитости весит сумка, однако взгляд у девушки явно утомленный. Несмотря на это ее поклонники пришли в восторг от вида кумира.

«Настюшка опасность!», «ляля какая», «офигенная», «горячая штучка»,» просто лучшая», «краш», «бомбезная», «икона стиля, нах!», «такая соска прямо», «Все таки Лёха сделал фотку?», - пишут они.

До этого сообщалось, что популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из «Орла и Решки» удивила выходкой на улице

«Москва су*ка», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ивлеева позирует возле машины, задрав ногу в мини-шортах и крохотном топе.. Также ведущая сделала геотег, показав, что в тот момент находилась на Воробьевых горах. Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ля какая цаца», «икона», «самая лучшая», «богиня», «Вызывайте пожарных, это огонь», «Стильная и самая прикольная», «лучшая», «офигенно», «красотка», «нереалка», - пишут они.

Напомним, что Настя Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Ивлеева посветила огромным декольте перед Ургантом: "муж посмотрел?".