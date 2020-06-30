Курс валют в Україні 30 червня змусить побігати частину громадян, гривня несподівано спіткнеться і здасть позиції

Як повідомляє Politeka з посиланням на прогноз регулятора, сьогодні особливо боляче буде тим, хто збирався придбати євро.

Так, стодоларову купюру сьогодні можна буде придбати за 2669,22 гривні. А ось до цього валюта коштувала 2670,02 гривні (+0,8).

Абсолютно протилежним буде ситуація з євро: його можна буде купити за 29,95. Хоча до цього валюта обійшлася б вам всього у 29,9122 гривні (+0,0378).

Звернемо увагу, що згідно з прогнозом НБУ, в останній робочий день, перед довгими вихідними, долар несподівано подався вгору, зумівши практично повернутися у вихідне положення. Тому не виключено, що сьогодні долар буде рости вгору.

До цього ми писали про те, як будуть працювати ломбарди після 1 липня, коли набуде чинності закон про "спліт". Як відомо, він дозволяє їм обмінювати валюту.

Вимоги до мінімального розміру капіталу ломбардів встановлять на рівні 500 тис. грн, а ключовою метою буде захист прав осіб, які користуються послугами ломбардів, а також розширення можливостей для таких установ.

Вже з 1 липня, якщо позичальник не може сплатити борг з урахуванням відсотків за користування позикою, то його повна заборгованість перед ломбардом буде погашена коштом застави. Тобто, у ломбардів не може бути ніяких додаткових вимог до позичальника.

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