Стало известно, при каких условиях ломбарды в Украине смогут заниматься обменом валют

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка.

Закон о "сплите" вступает в силу уже с 1 июля, благодаря которому ломбардам разрешат обменивать валюты.

Требования к минимальному размеру капитала ломбардов установят на уровне 500 тыс грн, а ключевой целью будет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для таких учреждений.

Уже с 1 июля если заемщик не может погасить долг с учетом процентов за пользование займом, то его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога. То есть, у ломардов не может быть никаких дополнительных требований к заемщику.

Также для клиентов могут ввести обязательное предоставление ломбардного билета, в котором будут изложены условия договора с ломбардом.

Помимо этого, НБУ разрешит ломбардам обменивать валюты и переводить средства без открытия счетов. Но требование по кредитованию только под залог имущества остается без изменений.

Регулятор новым законом также хочет упростить требования к помещениям ломбардов и местам оказания услуг, безопасности, отчетности и учета документов.

В пресс-службе Нацбанка добавили, что сроки приведения деятельности ломбардов в соответствие с новыми требованиями, которые вступают в силу с 1 июля, определятся только после детального ознакомления с состоянием рынка, с учетом объективных сроков и возможностей выполнить новые требования.

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