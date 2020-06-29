Переможниця "Майстер Шеф-2", кулінарний експерт Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати французьке печиво в домашніх умовах

Як передає Politeka.net, рецепт десерту вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За словами шеф-кухаря, печиво Мадлен у формі черепашки є одним з найпопулярніших десертів у Франції протягом кількох століть. Приготувати його вдома дуже просто.

Вам знадобиться:⁣

50 грам меду,

200 грам борошна,

100 грам цукру,

60 мл молока,

3 яйця,

10 грам розпушувача,⁣

200 грам вершкового масла (помадка),

цедра одного лимона

стручок ванілі (за бажанням).

У розм'якшене вершкове масло потрібно вбити цукор, збити кілька хвилин, після чого додати яйця, тепле молоко і мед. Борошно змішайте з розпушувачем, ваніллю, цедрою, сіллю, після чого додати до суміші і замісити тісто. Його потрібно викласти у форму «Мадлен» або будь-яку іншу форму. Випікати Глинська радить від 8 до 20 хвилин при температурі 170°C

За кілька годин пост з рецептом зібрав понад 5 тисяч лайків. В коментарях шеф-кухарю залишили масу компліментів.



«Спасибі за рецепт!», «Пальчики оближеш», «Моє улюблене печиво)», «Не можу пройти повз майже ніколи. Все смачно і просто, так і хочеться все спробувати», «Подивилася на фото і аж ностальгія накрила. Пам'ятаю як вперше пекла їх за рецептом з «Вишуканої випічки», «Спочатку треба схуднути, потім таке готувати, але зберегла», - пишуть користувачі мережі.

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